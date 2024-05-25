بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت قناة أون تايم سبورت، عبر حسابها على موقع "إكس"، نقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي.

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وتم التأكد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد الترجي في نهائي أفريقيا حيث ستقوم قناة بي إن سبورت كالمعتاد بنقل اللقاء عبر شاشتها بالتعليق العربي لعصام الشوالي وعلي محمد علي، يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، مع تألق للحارس الشاب مصطفى شوبير الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض، الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأحمر التقليدي، بينما يلعب الترجي باللون الأزرق.

يتطلع الأهلي اليوم السبت إلى التتويج بلقبه الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا، وتعزيز رقمه القياسي عندما يواجه الترجي الرياضي، ويحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة لضمان لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الترجي لتحقيق الفوز أو نتيجة التعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف ليحصل على البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

وكتب الحساب الرسمي لأون تايم سبورت: "ليلة الحسم .. نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة مذاعة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي كل التوفيق للنادي الأهلي.

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ويستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

وبعد ان وضحنا لجميع المتابعين موعد المباراة من المقرر ان المباراة تذاع المباراة عبر الناقل الحصرى للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وهي شبكة قنوات beIN Sports.

قناة اون تايم سبورت الارضية

تردد القناة: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

موعد مباراة الاهلي والترجي

ومن المنتظر بان تاتي مباراة الاهلي والترجي في اياب دوري ابطال افريقيا لعام 2024 والتي سوف يقام على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري يصل إلى 75 ألف مشجع هي سعة الملعب، على ان تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت تونس.