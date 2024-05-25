رئيس جنوب السودان: الضغط الغربي لتأجيل الانتخابات قد يشعل العنف

حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير، يوم السبت، من أن إصرار الدول الغربية وبعض الأطراف في اتفاق السلام على تمديد آخر للفترة الانتقالية قد يؤدي إلى "العنف".

رئيس جنوب السودان سلفا كير

وفي حديثه إلى أنصاره في تجمع نظمته الحركة الشعبية لتحرير السودان في جوبا في منطقة الاستوائية الكبرى لتأييده كحامل لعلم الحزب لانتخابات عام 2024 ، قال الرئيس إن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم ملتزم بإجراء انتخابات في ديسمبر 2024 للسماح لشعب جنوب السودان باختيار قادته.

ومع ذلك، أشار إلى أن الدول الغربية وبعض الأطراف في اتفاق السلام لعام 2018 تضغط من أجل تمديد آخر للحكومة الانتقالية، هناك أشخاص في أوروبا وأمريكا يقولون إن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان لإجراء الانتخابات في موعدها يجب أن يتم حظره ، بحجة أنه إذا أجريت الانتخابات ، فإن جنوب السودان سيعود إلى الحرب، يجب أن أؤكد لكم أنه لن يقاتل أحد، بدلا من ذلك، فإن تأجيل الانتخابات هو الذي سيسبب الحرب".

ما يقوله الغربيون وأولئك الذين هم خارج منطقتنا هو أنه ستكون هناك حرب في جنوب السودان بسبب الانتخابات، من فضلك لا تستمع إلى مثل هذه الشائعات، هذا، بالطبع، ما يريدون أن يحدث، لذلك أحثكم جميعا على التحلي بالصبر والهدوء».

وذكر كير أنه دعا إلى إجراء حوار بين الأحزاب لإيجاد حل ودي بشأن المضي قدما فيما يتعلق بالانتخابات العامة في ديسمبر من هذا العام.

وشدد على أنه "في الوقت الذي تستمر فيه هذه العملية، أحث أمانة الحركة الشعبية لتحرير السودان وجميع أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان على الاستعداد والاستعداد للانتخابات في ديسمبر 2024".

وتابع: "الفترة الانتقالية المتفق عليها في خارطة الطريق تقترب من نهايتها، وموقفنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان هو أنه يجب إعطاء شعب جنوب السودان الفرصة لاختيار قادته في نهاية هذه الفترة".

وانتقد زعيم جنوب السودان بعض الشركاء الرئيسيين في اتفاق السلام "لافتقارهم إلى برنامج ورؤية واضحة" حول كيفية انتقال جنوب السودان إلى الديمقراطية من خلال الانتخابات هذا العام. "أولئك الذين يعارضون الانتخابات ليس لديهم حتى الطريق إلى الأمام. إنهم لا يعطون إجابات عندما يسألون عن الحل إذا تم تأجيل الانتخابات، ودائما ما يعودون إلينا يطلبون حلا".

وقد أعرب الرئيس كير مرة أخرى عن إحباطه من حكومة الوحدة الانتقالية التي تضم خمسة نواب للرئيس ومجلس وزراء وبرلمان، كان لهذا الاتفاق المنشط خمسة نواب للرئيس، لا يمكنك أن تجد ذلك في أي بلد أفريقي ، وليس في منطقتنا، لقد اتخذت هذه الخطوة الشجاعة ووقعت على الاتفاق المنشط، والسلام النسبي الذي نتمتع به اليوم هو نتيجة لهذا القرار".

يواجه جنوب السودان تمديدا آخر للفترة الانتقالية، حيث أعرب طرف رئيسي في اتفاق 2018 عن شكوكه في قدرة البلاد على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024.

ويقول النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ريك مشار إن ذلك سيكون مستحيلا ما لم تتم معالجة إصلاح قطاع الأمن وصياغة دستور دائم.

مددت أطراف اتفاق السلام الفترة الانتقالية في أغسطس/آب 2022 لمدة 24 شهرا بعد أن ظل تنفيذ المهام الرئيسية للاتفاق متأخرا عن الجدول الزمني.

محادثات السلام في نيروبي

وقال الرئيس سلفا كير إنه يريد إجراء انتخابات شاملة في ديسمبر كانون الأول هذا العام يشارك فيها أعضاء من أحزاب المعارضة وحث الجماعة الرافضة التي تجري حاليا محادثات مع الحكومة الانتقالية على تبني الحوار والتوصل إلى اتفاق.

وقال الدكتور أبراهام كول، المحلل السياسي في جنوب السودان، في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع راديو تمازج إن محادثات السلام الجارية في نيروبي بين الحكومة وبعض أعضاء المجموعة الرافضة من المرجح أن تكون بمثابة أساس لتمديد الانتخابات.

هذا احتمال آخر ، قلته قبل ثلاث سنوات. ويمكن أن تكون المحادثات إمكانية أخرى لتأجيل الانتخابات العامة هذا العام حتى يكون اتفاق نيروبي أساسا لتمديد آخر للفترة الانتقالية الحالية".