الشناوي يبرر تصريحاته: انتقادي للإعلام كان بسبب أحاديث لا نعلم مصدرها
أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هو أفضل هدية يقدمها لاعبو الفريق إلى الجماهير، وقدم التهنئة إلى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز باللقب الـ12.
أضاف الشناوي، إن الترجي التونسي فريق قوي يمتلك تاريخا عريضا على مستوى القارة، وأن الأهلي خاض النهائي على شوطين، الأول في تونس «مباراة الذهاب» وانتهى بتعادل سلبي، وشوط ثان «مباراة العودة» في القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليتوج الفريق باللقب.
وشدد الشناوي أن انتقاده للإعلام كان بسبب أحاديث لا نعلم مصدرها، مضيفا أن الأهلي يتعرض لضغوط كبيرة من خلال مشاركاته المتواصلة في البطولات، وأنه يحترم الجميع ويسعى إلى إزالة لضغوط عن زملائه بصفته قائد الفريق مع باقي اللاعبين أصحاب الخبرة داخل الأهلي، ولم يقصد أحدا بعينه، وكنت أدافع عن زملائي.
وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين يواصلون كتابة تاريخ لهم مع النادي وتسجيل أسمائهم بأحرف من ذهب في سجل البطولات التي توج بها الأهلي.