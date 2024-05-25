رابط الاستعلام عن مستحقي الإسكان العسكري الأردني 2024

كشفت القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون من مديرية الإسكان والأشغال العسكرية، عن أسماء كافة الضباط وضباط الصف والأفراد ممن يستحقون الحصول على قرض الإسكان العسكري ممن يعاني من عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة للدفعة الأخيرة لشهر يونيو 2024.

ووفرت الجهات المختصة، رابط الاستعلام عن مستحقي الإسكان العسكري الأردني وذلك من خلال ملفات PDF والبحث عن أسماء المقبولين للحصول على القرض.

وطريقة الاطلاع على أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني بشكل إلكتروني كالتالي:

الدخول على موقع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت من خلال الرابط اضغط هنــــــا

تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم الوطني والرقم العسكري في الخانات الصحيحة بدقة.

ثم نضغط على أيقونة إرسال.

تظهر قائمة كاملة بكل أسماء المستحقين ويمكنك تحميل هذه القائمة بصيغة PDF على الحاسوب أو الهاتف الذكي للإطلاع عليها في أي وقت.