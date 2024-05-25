الأحد 26 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأهلي بعد التتويج بأبطال إفريقيا: الأحمر أحد عناوين مصر المشرفة (فيديو)

الأهلي
الأهلي

هنأ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشعب المصري وجماهير القلعة الحمراء بتتويج النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا. 

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الأهلي يحقق أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن النادي الأهلي فريق عظيم ومشرف وذلك بإدارة وإشراف كابتن محمود الخطيب، لافتا إلى أن تنظيم حضور الجماهير كان مشرفا، إضافة إلى متابعة الخطيب لترتيبات المباراة سواء مع "الكاف"، وستاد القاهرة والأمن، لإظهار المباراة بشكل مشرف يليق بمصر وبالرياضة المصرية.

وأكد قنديل أن النادي الأهلي عنوان من عناوين مصر، مشيدا بلاعبي فريق الترجي التونسي وبحضور الأشقاء التونسيين في الاستاد، موجها الشكر للاعبي النادي الأهلي. 

فوز الأهلي بكأس إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

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