مجموعة السبع تُعلن إجراءات مرتقبة لمواجهة فائض الإنتاج الصيني

كشف وزراء مالية مجموعة السبع، في ختام اجتماعهم في ستريسا في إيطاليا، عن اعتزامهم اتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين المتهمة بإغراق الأسواق الغربية بمنتجات ذات كلفة متدنية بفضل الدعم الحكومي.

كما أعربوا في بيانهم الختامي الصادر بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام عن "مخاوفهم" بشأن "استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية"، التي "تضر بعمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".

سفراء الدول السبع: استمرار ضمان الدعم الدولي لصيغة السلام بأوكرانيا



أكد سفراء دول مجموعة دول السبع الصناعية الكبري، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، استمرارهم فى العمل نحو ضمان الدعم الدولي لصيغة السلام في أوكرانيا.

وكتب سفراء مجموعة السبع عبر منصة (إكس.. تويتر سابق)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، "التقى سفراء مجموعة السبع مع ديمترو كوليبا لمناقشة جهود أوكرانيا الدبلوماسية والإصلاحية في عام 2023.. أكدنا مجددًا تنسيقنا الوثيق ومواصلة العمل من أجل ضمان أوسع دعم دولي ممكن لصيغة السلام في أوكرانيا والتعافي والإعمار".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال - خلال مؤتمر صحفي - إنه متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على المساعدة المالية التي تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.





مجموعة السبع تعرب عن قلقها من خطر التهجير القسرى للمدنيين الفلسطينيين



أعربت مجموعة السبع عن قلقها من خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين إلى خارج غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعربت مجموعة السبع عن قلقها العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

