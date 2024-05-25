«إى فاينانس للاستثمارات» تغزو مجال ميكنة الضرائب العقارية بمنظومة احترافية

30 مليون عقار

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن شركة اى تاكس إحدى الشركات المملوكة لمجموعة إى فاينانس ووزارة المالية ستقوم بعملية ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، وهو قطاع ضخم ورئيسى داخل الاقتصاد المصرى حيث تشير التقديرات إلى أن مصر بها ما يقرب من 30 مليون عقار.

أضاف سرحان فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن دخول الشركة فى هذا المجال يوفر بنية تكنولوجية قوية لإدارة المنظومة سواء من حيث الإقرارات الضريبية أو الإعفاءات أو عمليات المدفوعات نفسها، وسيسهم عملية الميكنة فى تبسيط تلك الإجراءات وتسهيلها على المواطن بشكل كبير وهو هدف أساسى يحظى باهتمام فى الشركة.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن نتائج أعمالها عن الربع الأول محققة قفزة فى الإيرادات بنحو 50% لتصل إلى 1.150 مليار كما قفزت الأرباح بنحو 64% لتسجل 463 مليون جنيه.

أشار «سرحان» إلى أن تحسن هوامش الربحية إلى أكثر من 55% لهامش مجمل الربح وأكثر من 40% لهامش صافى الربح، يشير إلى أن المجموعة لا تقوم بزيادة الإيرادات والأرباح فقط ولكن تقوم بذلك بطريقة تحقق أعلى عائد لمساهميها من خلال التركيز على القطاعات ذات الربحية العالية وكذلك تنفيذ خطط محكمة لإدارة النفقات بصورة لا تؤثر على أعمال الشركة وفى نفس الوقت تسهم فى قفزات متتالية فى هوامش الربحية.

أوضح أن الاستحواذ على حصص فى شركتى مدفوعات رقمية وهما الأهلى ممكن وإيزى كاش، وفقاً للخطة الاستراتيجية لإى فاينانس والتى رأت ضرورة التواجد فى سوق المدفوعات الرقمية غير الحكومية واقتناص حصص تتناسب مع مكانة إى فاينانس كأكبر مؤسسة استثمارية فى التكنولوجيا المالية فى مصر، كما أن عملية الاستحواذ ستضيف إلى انتشار خدمات المجموعة على نطاق واسع داخل مصر كما سيسهم فى خلق الكثير من الأعمال المشتركة بين شركاتنا التابعة والشركات التى تم الاستثمار، كون أن المجموعة تسعى لتحقيق أكبر عوائد لمساهمينا على المدى الطويل.