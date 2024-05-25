المدير التنفيذي للنادي الأهلي: لم نر النوم طوال 7 أيام (فيديو)

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مباراة الأهلي والترجي كانت صعبة، بسبب فرض الاتحاد الإفريقي ضوابط صارمة، مضيفا: "قعدنا نشتغل أسبوع نروح ونيجي معاه لحد ما قدرنا نخرج بالمباراة بالصورة اللي تليق بالدولة المصرية اللي علمت القارة الإفريقية كرة القدم وصناعتها وتنظيمها".

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أنهم لم يروا النوم لمدة 7 أيام، لمتابعة التجهيزات ومراجعة البروتوكول: "روحنا الاستاد امبارح وراجعنا المدرجات بالكامل مراجعة دقيقة، وكان في تأكيد على الجمهور وتذاكر المباراة وخدمات الضيافة، وتأكيد على انضباط المقصورة الرئيسية والأمامية".

ترقيم المقصورة الأمامية لأول مرة

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يتم ترقيم المقصورة الأمامية بـ1200 كرسي، قائلا: "ماحدش دخل قعد على كرسي غيره، الكل داخل عارف رقمه"، إضافة إلى تنظيم الأمن لدخول السيارات وأماكن انتظارها داخل الاستاد، وتسليم كل سيارة التصريح الخاص بها والدخول به سواء لمجلس الإدارة أو للإدارة التنفيذية، أو لرؤوساء اتحادات الوطنية المصرية، أو لكل ضيوف هذا اللقاء الكبير.

إهداء دوري أبطال إفريقيا للاعب رقم 12

ووجه شلبي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وللعاملين بالنادي الأهلي لتنظيمهم الرائع الذي يليق بالدولة المصرية، وللاعبي النادي الذين بثوا الفرحة في نفوس جماهير الرياضة المصرية بهذه البطولة الغالية بطولة رقم 12.

وأهدى بطولة دوري أبطال إفريقيا للاعب رقم 12 وهو جمهور النادي الأهلي، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية وتعاون وزارة الداخلية بكل هيئاتها لتيسيرها مشكلات واجهتهم خلال الـ7 أيام الماضية.

الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.