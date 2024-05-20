«40 ألف كم شحن مجاني أو شاحن هدية».. تعاون إنفنيتي وMG في «السيارات الكهربائية»

أعلنت شركة إنفنيتي، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر، المتخصصة في حلول شحن السيارات الكهربائية، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة المنصور MG أوتوموتيف، وكيل علامة MG في مصر، إذ تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في نشر السيارات الكهربائية وتعزيز تواجدها في السوق المحلي.

توفر الشراكة بين المنصورMG أوتوموتيف وإنفنيتي العديد من المزايا المهمة، بما في ذلك تقديم أفضل تجربة شحن لملاك السيارة MG الكهربائية الجديدة، إذ ستعمل الشركتان على تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، مع التركيز بصورة رئيسية على زيادة انتشار السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.



وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم المنصورMG أوتوموتيف العديد من حلول الشحن المتميزة لعملائها من مالكي السيارة MG4 الكهربائية، حيث يمكنهم إما استخدام بطاقة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية الحصرية المدفوعة مقدمًا والمعتمدة على رصيد النقاط والمصممة خصيصًا لهم، أو اللجوء لتركيب الشاحن المنزلي مجانًا في أماكن إقامتهم.

40 ألف كم شحن مجاني أو شاحن هدية

ويتيح رصيد النقاط في بطاقة إنفنيتي الحصرية لعملاء المنصورMG أوتوموتيف عدد مرات شحن مجانية حتى 40,000 كم في أي محطة من محطات إنفنيتي للشحن التي تعمل بالتيار المتردد أو المستمر، حيث تتيح شبكة إنفنيتي المتكاملة لشحن السيارات الكهربائية بدائل شحن سهلة ويُعتمد عليها لمالكي سياراتMG4 الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وتستهدف إنفنيتي من هذه العروض تمكين مالكي السيارات الكهربائية للاستفادة من محطات شحن السيارات الكهربائية، وتسهيل الانتقال السلس لحلول التنقل الكهربائية في مصر.

وتعليقًا على هذه الشراكة، عبر شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفنيتي عن سعادته بهذا التعاون وأضاف: "نتطلع بكل حماس لهذا التعاون الوثيق مع المنصورMG أوتوموتيف، والذي نستهدف من خلاله لعب دور رئيسي في نشر السيارات الكهربائية في مصر.

وتستند هذه الشراكة على تضافر خبرات إنفنيتي الاستثنائية في توفير حلول الشحن الكهربائية الملائمة للجميع، مع المكانة الراسخة لشركة المنصورMG أوتوموتيف في سوق السيارات المحلي، وهو ما يتيح لكلينا تطوير منظومة السيارات الكهربائية في مصر".

كانت شركة المنصورMG أوتوموتيف قد أطلقت أول سيارة كهربائية لعلامةMG في مصر، وهي السيارةMG4 وذلك احتفالًا بمرور 100 عام من التميز لشركةMG في عالم السيارات.

ويمثل إطلاق هذه السيارة إنجازًا هامًا لشركةMG والذي تبدأ معه عصرًا جديدًا لحلول التنقل الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر.

في الوقت نفسه، تتوافق هذه الخطوة مع التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة والمناخ وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية.