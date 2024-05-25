امرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اصطدما بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

دخلوا في كمين بحشيش .. حبس خفيرين خصوصيين اصطدما بأرتكاز أمني بمدينة 15 مايو

فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات إستيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية، من دون لوحات معدنية- تم ضبطها، قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها، وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،500 كيلو جرام.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة خفيرين بإحدى الخفرات الخاصة، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامها بالإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل على يد عامل في ورشة بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، بعدما استدرج طفلا وقتله فى ورشته وذلك لسرقة 300 جنيه بمدينة الخصوص، تم القبض علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بمصرع طفل يدعى “ مصطفى. أ ”13 سنة على يد عامل في ورشة “ أحمد.ع ” 31 سنة فى دائرة قسم شرطة الخصوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الطفل بعدة طعنات، بسبب قيام المتهم باستدراجه وقتله لسرقة 300 جنيه، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لنجار، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض “سكين” بغرض سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى م ع"، 21 سنة، نجار، ومقيم ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 2 / 5 / 2022، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد م ع"، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من شقيقه فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله.