عمرو سلامة عن فوز رفعت عيني للسما بكان: يجب كسر نمط لا كرامة لنبي في وطنه

هنأ المخرج عمرو سلامة أسرة فيلم “رفعت عيني للسما” بعد حصوله على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي.

ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: الاحتفاء والاحتفال والتقدير لصناع الفيلم التسجيلي (رفعت عيني للسما) واجب وطني بعد حصده جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي

وأضاف: عشان يكون أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان .. دور المسؤولين في السينما والفن والثقافة لو من أهدافهم يعني تطوير الفن المصري والارتقاء به أنهم يكافئوا الأمثلة اللي زي ديه معنويا على الأقل.

أضاف: ونكسر نمط (لا كرامة لنبي في وطنه) اللي عايشها الفنانين اللي بيحققوا إنجازات عالمية ويتواجهوا في بلدهم إما بالإجحاف أو التجاهل.

حصل الفيلم المصري رفعت عين للسماء علي جائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ 76 والفيلم يحكي عن فتيات من المنيا تتحدي المجتمع بتكوين فرقة مسرحية.

و المفاجأة ان تلك هي المرة الثانسة علي تولي التي تقترن فيها الجائزة بمصر، ففي العام الماضي حصل فيلم كدب ابيض هو فيلم مغربي مصري علي جائرة العين الذهبية العام الماضي لاحسن وثائقي في ٢٠٢٣ ، كما حصل الفيلم ايضا علي جائزة احسن اخراج لاسماء المدير.

و كدب ابيض فيلم مغربي مصري و قد انتجته المغربية اسماء المدير و شارك انتاجه المصري مارك لطفي من خلال شركة فيح ليف ستوديوز

كما شاركت فيه مؤسسات كمهرجان البحر الاحمر و مؤسسة الدوحة للافلام.

و الجدير بالذكر ان الفيلم رشح للقائمة القصيرة في بالاوسكار .

وكان شهد العرض الأول لفيلم (رفعت عيني للسما) في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان، حضور فريق الفيلم مع المخرجين ندى رياض وأيمن الآمير بصحبه فتيات فريق بانوراما برشا الذين قدموا عرض مسرح شارع لجمهور مهرجان كان قبل عرض الفيلم. وقد حاز الفيلم على احتفاء الجمهور بعد مشاهدته.

وجذب الحضور ظهور الفتيات بمظهر انيق ومختلف بمساعدة منسقه ملابس الفتيات خلال ظهورهم الإعلامي ندى حسام بالتعاون مع Mystic, La blanca, Cache, Indira, Rana Ghazy Jewellery.

ويعد فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

أبطال الفيلم

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق ومن اخراج ندي رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهم عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.

يشار الى أن فيلم (رفعت عيني للسما) من انتاج شركة فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحي حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفي شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوي علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض. وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة كاروتس مروة الصاوي، تنسيق الملابس للفتيات خلال ظهورهم الإعلامي ندى حسام بالتعاون مع Mystic, La blanca, Cache, Indira, Rana Ghazy Jewellery.