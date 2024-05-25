يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أماكن وشروط الحجز بمدن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي.

وتكون أماكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 عند الكشف عن الإعلان، في مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

تقديم قسيمة الزواج.

يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.