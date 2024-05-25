دليل المراجعة الفعالة قبل امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، دليلًا للمراجعة الفعالة للمناهج قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.
ووجه الخبير التربوي نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 بنحو 15 يومًا لتساعدهم على المراجعة الفعالة.
دليلك للمراجعة الفعالة قبل امتحانات الثانوية العامة 2024
- استمر في التركيز واستثمار وقتك فى الاستذكار والمراجعة والبعد عن كل المشتتات سواء التكنولوجية أو الاجتماعية.
- يجب أن تكون قد انتهيت من استذكار في الثانوية العامة ومراجعة غالبية المواد إن لم يكن كلها على الأقل مرة واحدة.
- لا تضيع وقتك في تحصيل واكتساب معلومات دروس جديدة لأول مرة فقد انتهى الوقت المخصص لذلك، والآن هو وقت المراجعة وحل الامتحانات (لأن مذاكرتك لهذه الدروس حاليًا ستستهلك وقت مراجعتك للمقررات المختلفة).
- في المواد التى تتضمن أفرع مختلفة مثل اللغة العربية ركز على الافرع المخصص لها درجات أعلى.
- خصص وقتك لحل نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2024 وأن يكون حلك لأسئلتها موجهًا لك للعودة إلى استذكار الدروس التى اخفقت في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بها
- اطلع بشكل جيد جدًا على كتيبات المفاهيم في المواد الدراسية المختلفة حتى تكون على دراية بمحتوياتها مما ييسر لك سهولة استخدامها في الامتحانات وأيضًا تحديد المفاهيم الأخرى التى قد لا تكون متضمنة فيها حتى تستذكرها بشكل جيد.
- ركز عند تدريبك على حل أسئلة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على معرفة لماذا إجابة معينة هى الصحيحة ولماذا الإجابات الأخرى خاطئة.
- استفد من حلك لأسئلة الاختيار من متعدد في حل الأسئلة المقالية والعكس صحيح، المهم الفكرة في كل سؤال بغض النظر عن نوع السؤال ذاته.
- لا تقصر نفسك على حل الأسئلة من مصدر يتضمن فقط أسئلة سهلة أو بسيطة بل يجب التنويع في مصادر الاسئلة حتى لو كان بعضها صعبًا.
- ما دمت تدربت وعرفت طريقة الإجابة على سؤال معين فلا داعى لتكرار الإجابة عليه إذا قابلته في مصدر أو كتاب أو منصة اخرى
- لا تستسهل في حل السؤال الصعب في الثانوية العامة وتقوم بالنظر إلى الاجابة النموذجية له مباشرة أو النظر الى الكتاب ، بل فكر فيه جيدا حتى تصل الى الإجابة التى تراها صحيحة ثم قارنها بنموذج الإجابات فذلك يجعلها أكثر رسوخا في ذاكرتك.
- من خلال حلك للاسئلة من مختلف المصادر حدد الموضوعات الأكثر تكرارا من حيث تكرار وجود أسئلة عليها في الامتحانات المختلفة وركز عليها لأنها أكثر احتمالا أن تأتي في الامتحانات الجديدة لأنها تعبر عن موضوعات جوهرية في المنهج.
- لا تنس مراجعة كل مادة ولو بالقراءة فقط قبل الامتحانات حتى تتشط معلوماتها في ذاكرتك وتتذكر بعض تفاصيلها التى قد تكون نسيتها.
- لا تنس التدريب على حل الأسئلة المقالية ومسك القلم كبروفة للامتحانات؛ بحيث تركز على الأفكار والخطوات والإجابات الجوهرية للسؤال بدون تفاصيل غير مفيدة.