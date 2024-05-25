دليل المراجعة الفعالة قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، دليلًا للمراجعة الفعالة للمناهج قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه الخبير التربوي نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 بنحو 15 يومًا لتساعدهم على المراجعة الفعالة.

دليلك للمراجعة الفعالة قبل امتحانات الثانوية العامة 2024