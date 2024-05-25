يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يود الكثير من المتابعين معرفة من هو معلق مباراة الاهلي والترجي، وقد انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في رادس مما فتح جميع الاحتمالات في مباراة العودة غدا، ويطمح الاهلي في الفوز بلقب البطولة للمرة 12 في تاريخه بعدما حقق لقب النسخة الاخيرة امام الوداد في الدار البيضاء، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين موعد المباراة والقنوات الناقلة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه موقع عالمي متخصص في التصنيف العالمي للأندية، صدمة لفريقي الأهلي والترجي، قبل مواجهتهما اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 53 ألف مشجع.

وكشف موقع «footballdatabase»، عن أن الأهلي في المركز الـ55، وهو مركز غريب؛ نظرا لنتائج الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، وبالتحديد على الجانب الأفريقي، لكنه تأخر في تصنيف الموقع العالمي لصالح أندية بعيده عن النتائج الجيدة، خلال الفترة الماضية.

في المقابل افتتح افتتح الترجى التونسى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً وفى دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسى بهدفين دون رد ثم خسر من الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولى مرتين ذهاباً وإياباً ثم فاز على النجم الساحلى بثنائية.

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ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد وفى ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد ليتأهل لنهائى البطولة ثم يتعادل مع الاهلى سلبياً في رادس.

قناة مفتوحة لمباراة الأهلي والترجي

وتم التأكد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد الترجي في نهائي أفريقيا حيث ستقوم قناة بي إن سبورت كالمعتاد بنقل اللقاء عبر شاشتها بالتعليق العربي لعصام الشوالي وعلي محمد علي، يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، مع تألق للحارس الشاب مصطفى شوبير الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض، الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأحمر التقليدي، بينما يلعب الترجي باللون الأزرق.

يتطلع الأهلي اليوم السبت إلى التتويج بلقبه الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا، وتعزيز رقمه القياسي عندما يواجه الترجي الرياضي، ويحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة لضمان لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الترجي لتحقيق الفوز أو نتيجة التعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف ليحصل على البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.