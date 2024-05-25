متابعة حية الأهلي والترجي الآن يلا شوت، تتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة لمشاهدة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في المواجهة الحاسمة التي يتحدد من خلالها بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2024، ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز هيمنته على دوري الأبطال عندما يلتقي الترجي الرياضي مساء اليوم السبت حيث يطمح إلى تعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الثاني عشر في تاريخه، بعد وصوله إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، متطلعًا إلى تحقيق البطولة الرابع خلال النهائيات الخمسة الأخيرة، وسيحظى المارد الأحمر بدعم أكثر من 50 ألف مُشجع المدرجات، يلا كورة مباراة الأهلي اليوم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي Al-ahly Sport Live يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً.

ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع مازيمبى في ذهاب نصف النهائي ثم فاز بثلاثية دون رد على بطل الكونغو ليتأهل للمباراة النهائية ثم يتعادل سلبياً مع الترجى في رادس.

تقام مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت 25/5/2024 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري قوي لتشجيع وتقوية النادي الأهلي، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي مشفرة وتحتاج إلى اشتراك لمتابعتها.

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ولكن المباراة أيضًا تنقل حصريًا عبر قناة أون تايم سبورت وهي يمكن استقبالها عبر الطريقة التقليدية للأجهزة باستخدام الإريال وضبط التردد، كما أن هناك قنوات أخرى على مختلف الأقمار الصناعية أعلنت إذاعتها للمباراة حصريًا عبر شاشتها، ومن بينها القناة التونسية الأرضية، وقناة أرينا سبورت، بالإضافة إلى قناة كلوب سبورت وغيرها من القنوات التي ستذيع المباراة حصريًا عبر شاشتها.

يلا شوت الأهلي والترجي لحظة بلحظة

قبل بداية مباراة الأهلي والترجي اليوم، تقوم شبكة قنوات بي ان سبورت بنقل البث الحي والمباشر لكافة مباريات أبطال أفريقيا 2024، حيث حددت قناة bein Sports hd6 لإذاعة أحداث ومجريات ماتش الأهلي اليوم بتعليق عصام الشوالي، ويمتلك النادي الأهلي سجل خال من الهزائم أمام الترجي التونسي عندما يلتقيا في مصر، حيث تقابلا الفريقان خلال 12 مناسبة من قبل حقق الأحمر الفوز ست مرات مقابل ست تعادلات بينهما.

توافدت جماهير القلعة الحمراء على ملعب القاهرة لمشاهدة مباراة الاهلي اليوم في نهائي الأبطال، صفوف الفريق شبه مكتملة وسيدفع المدرب بالقوة الضاربة من أبرز نجومه لتحقيق الأفضلية أمام الخصم العنيد.