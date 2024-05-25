الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي يعانون من أمراض القلب والسرطان

حذر الطبيب ألكسندر مياسنيكوف من أن التهاب المفاصل الروماتويدي خطير بسبب عواقبه، والتي يمكن أن تتخذ شكل أمراض القلب والأوعية الدموية.

غالبًا ما يطلق على التهاب المفاصل الروماتويدي اسم مرض المفاصل في الواقع، مع تطوره، يعاني المرضى من مجموعة متنوعة من مشاكل المفاصل، بما في ذلك التورم والألم، ولكن الدكتور مياسنيكوف قال إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو في المقام الأول مرض التهابي، ويمكن أن يؤثر ليس فقط على المفاصل.

وهذا مرض التهابي جهازي. لا يبدأ الأمر بسبب تهالك المفاصل، بل بسبب وجود التهاب في الجسم، وقال الطبيب الشهير في موقع تصوير البرنامج التلفزيوني "حول أهم شيء": "الأمر لا يقتصر دائمًا على المفاصل فقط".

وأضاف ألكسندر مياسنيكوف أن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يحدث حتى عند الأطفال، لكن العديد من حالاته لا تزال قصص مرضى تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وتحصل عليه النساء ثلاث مرات أكثر من الرجال. وفي حديثه عن الأعراض، وصف مياسنيكوف المرض بأنه متماثل.

وإذا كنت تعاني من ألم في المفاصل الصغيرة في إحدى يديك، فقد تؤلمك أيضًا في اليد الأخرى، وأوضح أن من الأعراض المهمة الأخرى هي التيبس الصباحي: فمع التهاب المفاصل الروماتويدي، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للشفاء ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعة.

وحذر مياسنيكوف من أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي قد يعانون من أمراض القلب وذكر أن نظام القلب والأوعية الدموية في حالته يتم تدميره تدريجياً بسبب العملية الالتهابية.

على وجه الخصوص، مع التهاب المفاصل الروماتويدي، يحدث التهاب التامور وعدم انتظام ضربات القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب الالتهاب تغيرات سلبية في حالة أجهزة السمع والرؤية والرئتين، وهذا النوع من التهاب المفاصل يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بتجلط الدم والسرطان.

التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل. التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.