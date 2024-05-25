السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حقيقة زواج محمد إمام وويزو بعد الصورة المثيرة للجدل (شاهد)

محمد امام و ويزو
محمد امام و ويزو

تصدرت صورة زفاف الفنان محمد إمام ونجمة مسرح مصر ويزو، تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مما أثار التساؤلات حول ما إذا كانا تزوجا بالفعل أم إنها مجرد دعاية لفيلم سينمائي جديد يخوضاه معًا.

txt

موعد عرض فيلم وداعا جوليا بمركز الثقافة السينمائية

حقيقة زواج محمد إمام وويزو

وسرعان ما حسمت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الأمر بالكشف عن الإعلان التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال" الذي تضمن مشهد زواج محمد إمام وويزو، ليتبين إن الصورة ليست إلا دعاية ترويجية للفيلم ولا صحة لشائعة زواجهما.

ظهر محمد إمام في بداية البرومو التشويقي للفيلم وهو يرقص في وسط مجموعة فتيات على الشاطئ وينتهي الإعلان بحفل زفافه على ويزو، التي تسقط عليه بفستان الزفاف، ويقع صارخا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في فيلم اللعب مع العيال مجموعة من نجوم الفن أبرزهم، محمد إمام، وويزو، وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ليصبح بذلك أول عمل  سينمائي يجمع بين محمد عادل إمام وبين شريف عرفة

آخر أعمال محمد امام


وكانت آخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "كوبرا" الذي خاض به ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٤، وشاركه البطولة كل من مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، والحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، بالاضافة الى الفنانة مي عز الدين التي ظهرت كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

مواد متعلقة

هشام ماجد.. محطات مهمة في حياته.. حفظي كان وش السعد عليه

واقعة معدية أبو غالب تتكرر بالدقهلية.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط ميكروباص بترعة

فيلم "اللعب مع العيال" .. جمهور محمد إمام في انتظار موعد طرحه

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
الجريدة الورقية