حقيقة زواج محمد إمام وويزو بعد الصورة المثيرة للجدل (شاهد)

تصدرت صورة زفاف الفنان محمد إمام ونجمة مسرح مصر ويزو، تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مما أثار التساؤلات حول ما إذا كانا تزوجا بالفعل أم إنها مجرد دعاية لفيلم سينمائي جديد يخوضاه معًا.

حقيقة زواج محمد إمام وويزو

وسرعان ما حسمت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الأمر بالكشف عن الإعلان التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال" الذي تضمن مشهد زواج محمد إمام وويزو، ليتبين إن الصورة ليست إلا دعاية ترويجية للفيلم ولا صحة لشائعة زواجهما.

ظهر محمد إمام في بداية البرومو التشويقي للفيلم وهو يرقص في وسط مجموعة فتيات على الشاطئ وينتهي الإعلان بحفل زفافه على ويزو، التي تسقط عليه بفستان الزفاف، ويقع صارخا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في فيلم اللعب مع العيال مجموعة من نجوم الفن أبرزهم، محمد إمام، وويزو، وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ليصبح بذلك أول عمل سينمائي يجمع بين محمد عادل إمام وبين شريف عرفة

آخر أعمال محمد امام



وكانت آخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "كوبرا" الذي خاض به ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٤، وشاركه البطولة كل من مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبد الحميد، وأيمن عزب، وصفاء الطوخى، ودنيا ماهر، والحان المهدى، ومنة فضالى، ومعتز هشام، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ومحسن منصور، بالاضافة الى الفنانة مي عز الدين التي ظهرت كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.