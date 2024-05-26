لاعبو العين يحتفلون بلقب دوري أبطال آسيا مع مدربهم كريسبو (فيديو)

احتفل لاعبو العين بلقب دوري أبطال آسيا مع مدربهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعدما حصد الفريق الإماراتي اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وكان العين توج بدوري أبطال آسيا بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مباراة اليوم في الإياب.

وفاز العين بنتيجة عريضة على يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ليتوج باللقب بعد خسارته في الذهاب 2-1 باليابان.

وشارك فريق العين الإماراتي في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد اللقب القاري مرة وحيدة عام 2003، لتكون تلك المرة الثانية ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة وكأس القارات وكأس العالم للأندية.