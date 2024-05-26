الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبو العين يحتفلون بلقب دوري أبطال آسيا مع مدربهم كريسبو (فيديو)

العين الإماراتي
العين الإماراتي

احتفل لاعبو العين بلقب دوري أبطال آسيا مع مدربهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعدما حصد الفريق الإماراتي اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وكان العين توج بدوري أبطال آسيا بعدما فاز على يوكوهاما الياباني في مباراة اليوم في الإياب.

وفاز العين بنتيجة عريضة على يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ليتوج باللقب بعد خسارته في الذهاب 2-1 باليابان.

وشارك فريق العين الإماراتي في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد اللقب القاري مرة وحيدة عام 2003، لتكون تلك المرة الثانية ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة وكأس القارات وكأس العالم للأندية. 

الجريدة الورقية