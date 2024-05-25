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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي على الترجي وتتويجه بـ "دوري أبطال أفريقيا"

نجوم الفن يحتفلون
نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي

احتفل  عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن، بفوز النادي الأهلي، على نظيره الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه، وسط هتافات وشعارات نارية لنادي القرن.

نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلي على الترجي

عصام السقا 

عصام السقا داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي


حرص النجم عصام السقا، على حضور مباراة الأهلي والترجي التونسي، وشارك جمهوره بصورة له من داخل الاستاد، وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، معلقاً: "مبروك الأهلي".

واحتفلت النجمة أيتن عامر على طريقتها الخاصة، من خلال مشاركة جمهورها بفيديو لها، وهي تحتفل بفوز النادي الأهلي، من خلال غناء أغنية "سطلانة"، وكانت ترتدي تي شيرت باللون الأحمر.

محمد علي رزق

احتفل النجم محمد علي رزق بفوز ناديه المفضل، من خلال مشاركة محبيه ومتابعيه صورة له وهو يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، قائلاً: "اهم اهم اهم.. أبطال أفريقيا اهم".

هاني سلامة 

كما نشر النجم هاني سلامة صورة له من داخل استاد القاهرة، احتفالاً بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي وهو يرتدي تي شيرت الأهلي، معلقاً: "مبروك والف مبروك بطل افريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي".

 

كما حرص الفنان أحمد كشك على تهنئة النادي الأهلي بفوزه على الترجي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة بمنصة "فيسبوك"، قائلا: "أنا الأهلي".

أشرف عبد الباقى 

شارك النجم أشرف عبد الباقى جمهوره صورة له من داخل مدرجات استاد القاهرة بعد فوز الأهلي، وهو يرتدي تي شيرت مقسوم نصفين بين شعار النادي الأهلي والزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقاً: " الف مبروك للأهلي والف مبروك للزمالك.. شرفتونا".

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