مهرجان كان 2024 يكشف عن ملامح ياسمين صبري.. صورة تكذب ولا تتجمل

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الجماهير بعد أن انتشر مجموعة من الصور لها في حفل AmfAR Gala خلال مهرجان كان السينمائي وظهرت فيها بدون تعديلات، إلا أنها نشرت صور عبر حسابها الرسمي عبر إنستجرام معدلة بواسطة "الفوتوشوب"، والأمر الذي جعل الرواد يفتحون أبواب النار عليها.

ياسمين صبري

ملامح ياسمين صبري في مرمى انتقاد الرواد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ياسمين صبري أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي، وظهرت بفستان لامع بدون أكمام من تصميم مصمم الأزياء جان بيار خوري، ولكن الأمر الذي تسبب في حيرة المتابعين هي أن الصورة المتداولة تظهر فيها بشكل طبيعي دون تعديلات، بينما نشرت نفس الصور على حسابتها الرسمية وكان هناك تعديل واضح.

وأثارت الصور ضجة كبيرة، وتصدرت تريندات مواقع السوشيال ميديا، وأشار المتابعين إلى أن "الفلاتر" تظهر الفنانة بشكل خالٍ من الشوائب، على عكس الصورة الحقيقة التي تكون بها عيوب.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

السوشيال ميديا تعلق على تغيير ملامح ياسمين صبري

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالأخص موقع "إكس" تويتر سابقًا، على تغيير ملامح ياسمين صبري واستخدامها تطبيق الفوتوشوب في تعديل الصور وجاءت التعليقات كالأتي، " على اساس ماشفناها بالحفلات والتلفزيون حلووه البنت الصوره الثانيه واضح معدله"، " حلوه هي بس احس الصوره ملعوب فيها لان الفلتر مايغير الجسم"، " مرضى الفلاتر اللي متعقدين من الفلاتر صارو يشوهون الفنانات ويالله تراها بدون فلتر"، " والله انها تجنن بدون فلتر كمان"، " تجنن بكل حالاتهااا"، " هذا شكل ياسمين اللي نشوفه في المسلسلات والمقابلات و في تصوير الفانز من الجوالات وبدون فلاتر الصورة الثانيه ممكن تكون معدله حتى وجهها صاير صغير"، " مو هي ابدا. صور مفبركة".

ياسمين صبري

ياسمين صبري

هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب التجاعيد في مهرجان كان

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل منذ أيام، خلال تواجدها بمهرجان كان السينمائي، بعد أن ظهر على وجهها التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، والأمر الذي تسبب في انتقادات الجماهير لها إلا أن هناك مجموعة من الرواد دافعوا عنها وجاءت التعليقات كالأتي، "والله بشرتها جدا غيييير عن صور الانستقرام"، " عادي الانسان يكبر وتتغير بشرته لكن هي لو معودة الناس على هالتغيير كان محد نقد عليها الصور شي واذا جاء الصدق وجهها وجه ثاني"، " بصرف النظر عن اي شيء بصراحة محد وصل عمرها واحتفظ بجماله رغم اني غير معجبة فيها"، " اتوقع عمرها بالستين تجاعيدها بس تظل جميله ومحافظه"، " هيفاء صارت تيتا يعني أكيد ملامحها بتتغير بس هي حلوة وأيقونة في الجمال والواحد ما بياخد زمنه وزمن غيره"، "بردو حلوة".

هيفاء وهبي