سفاح التجمع ، ويدعى “كريم”، الذي شغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي لبشاعة جرائمه خلال الساعات الماضية ، ذلك القاتل المتسلسل الذي خصص غرفة عازلة للصوت لإعدام ضحاياه من نساء فتيات الليل ، ليعود بالذاكرة سفاح الجيزة وسفاح المعادي والذي سار علي خطاهم .

سفاح التجمع.. قاتل متسلسل يتلذذ بتعذيب ضحاياه في غرفة عازلة للصوت ووجبه سمك مكأفاة القتل

حيث نجحت أجهزة الأمن ، في القبض على المتهم بقتل عدد من الفتيات داخل شقته بمدينة القاهرة الجديدة، والذي عرف بـ"سفاح التجمع"، بعد هروبه أثناء المعاينة التصويرية للجرائم المتهم بارتكابها.

وتمكن المتهم من مغافلة قوة التأمين أثناء المعاينة، والهرب باستخدام إحدى السيارات، لكن قوات الأمن طاردته على الفور، ونجحت في القبض عليه خلال فترة قصيرة من هروبه، فيما لم تُصدر وزارة الداخلية أي بيان بشأن الحادث.

وبدأت أجهزة الأمن تفريغ الكاميرات المؤدية إلى الشقة، واستجواب شهود العيان وبينهم حارس العقار.

وقالت مصادر أمنية إن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 3 فتيات، جرى العثور على جثامينهن، فيما رجحت التحريات الأولية أن يكون العدد أكبر.

غرفة خاصة لقتل الضحايا

وأضافت؛ أن المتهم مصري يحمل الجنسية الأميركية، وأنه يختار ضحاياه من فتيات الليل ، ويستدرجهن إلى شقته التي تقع داخل تجمع سكني "كومباوند" بالتجمع الخامس، وينفذ جريمته داخل غرفة سبق أن جهزها بمواصفات خاصة، منها تركيب عوازل صوت، حتى لا يسمع أحد صرخات الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة، الجمعة، إلى التجمع السكني الذي شهد الحوادث، لإجراء المعاينات اللازمة، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين اللتين عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة.

ورفع فريق الأدلة الجنائية، الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة في مسرح الجريمة، وكلف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.

التقرير الطبي المبدئي لثلاث ضحايا لسفاح التجمع

سفاح التجمع، كشف التقرير الطبي المبدئي لثلاث ضحايا لسفاح التجمع، أن الجثث جميعها تعرضت لآثار عنف وتعذيب شديد، كما أن هناك حالة مشتركة في جميع الجثث، وهي وجود خدوش بآلة حادة على جثامين الثلاث فتيات.

وأكد التقرير المبدئي لضحايا سفاح التجمع أنه توجد آثار اغتصاب لإحدى جثث الضحايا الثلاث بعد وفاتها تجاوزت اليومين، ومعنى ذلك أن المتهم قتل ضحيته وقام باغتصاب جثمانها لمدة يومين، قبل إلقاء الجثمان بالصحراء، وأن الثلاث جثث قتلوا خنقا وتم تكبيلهم جميعا من الأقدام والأيدي بذات الطريقة، وذلك الذي جعل الأمن يشك في وجود قاتل واحد لهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

اعترافات سفاح التجمع

واعترف المتهم أمام فريق من المباحث، أنه كان يقوم بممارسة العلاقة مع ضحاياه، وبعدها يقوم بإنهاء حياتهن.

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه اعتاد بعد ارتكاب الجريمة أن يقود سيارته، وقد خبأ الجثة في حقيبتها الخلفية، إلى بورسعيد لأكل السمك في أحد المطاعم، وبعدها يلقي الجثة في منطقة بعيدة عن أعين الناس.

وقال المتهم في اعترافاته إنه كان يستقطب “الساقطات” إلى شقته في كمباوند بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان يتلذذ بتعذيبهن، في غرفة عازلة للصوت.

وبحسب المتهم، فإنه يبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل بالتجارة داخل مصر وخارجها، ويحمل جنسية أجنبية بجانب المصرية، وطلق زوجته قبل 8 أشهر.

تفاصيل جديدة عن سفاح التجمع

سفاح التجمع ، وكشف شاهد عيان تفاصيل جديدة عن سفاح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقال الشاهد إن المتهم يقطن في منطقة الأندلس بالتجمع الخامس، ويبدو على سيارته الثراء الفاحش، كما أنه خريج الجامعة الأمريكية، وهو مصري مزدوج الجنسية.

وأكد الشاهد، أن سفاح التجمع المتهم يبدو عليه صغر السن شكلًا، كما أن اصطحاب الفتيات بشكل يومي أثار شكوك بعض الجيران بالكومباوند تجاه المتهم.

وكشف فرد أمن بالكومباوند الذي يقطن فيه سفاح التجمع الجديد، أن هيئة الشاب المتهم يبدو عليها الهدوء والرزانة، وأنه يتردد على الشقة في أوقات متأخرة من الليل، وتتردد عليه عدة فتيات، كما أنه طلب عمل عزل للصوت داخل الشقة المستأجرة كي لا يتم إزعاجه.

السبب الحقيقي وراء طلب المتهم لعزل الصوت

وكشف فرد الأمن بالكومباوند، أنه بعد اكتشاف جرائم المتهم الهارب، اتضح له السبب الرئيسي لطلب المتهم لعمل عزل صوت داخل الغرفة التي يقوم فيها بالاستفراد بضحاياه.

ضحاياه من فتيات الليل

وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن سفاح التجمع الجديد نفذ جرائم قتل لـ 3 سيدات من بينهن فتيات ليل، وألقى جثثهن في الصحراء بمناطق مختلفة في المحافظات المذكورة، وجارٍ تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه.

كان مسافرًا ورجع مصر منذ شهور

ودلت شهادة شهود العيان على المتهم أنه كان خارج البلاد منذ وقت طويل، وعاد إلى مصر منذ شهور واستأجر وحدة بمنطقة التجمع، وكانت تتردد عليه فيها فتيات الليل.

وتم عرض المتهم على جهات التحقيق، والتي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.