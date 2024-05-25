الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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والدة مصطفى شوبير: "ابني تفوق على أبوه بالأهلي وهيكون أحسن حارس بإفريقيا"

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

هنأت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، الشعب المصري وجمهور القلعة الحمراء بتتويجه لقب دوري أبطال إفريقيا، موجهة الشكر لكل من هنأها بالفوز. 

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، السبت،  أن مصطفى شوبير تفوق على والده أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق.

وتابعت: "ربنا ماضيعش تعب مصطفى ولا تعبنا، وهو تفوق على أبوه مفيش مقارنة، ويزعل بقى مش مشكلة نقدر عليه". 

وأكدت: "مصطفى شوبير هيكون أحسن حارس في إفريقيا إن شاء الله"، قائلة: "من بداية الماتش وإحنا متوترين وربنا كرمنا، وكلمني بعد الماتش فيديو كول وكنت بزغرط".

الأهلي بطل إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.

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