شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40

وزارة التخطيط تُشارك في اجتماع "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية"



شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة -عن بعد- في "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية" التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار أعمال لجنة سياسات التنمية الإقليمية، بناءً على دعوة من المنظمة في إطار البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة.

وتناولت الدورة عددًا من الجلسات حول البيانات الخاصة بالتنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي في الدول، كما عرضت عدد من الدول تجاربهم ذات الصلة.

وخلال ورشة العمل استعرضت ندى يعقوب، باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في إنشاء لوحة بيانات إلكترونية لمتابعة بيانات التنمية المستدامة في مصر على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة الإلكترونية هو إتاحة بيانات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في المحافظات للمحافظين ومتخذي القرار، حتى يتسنى لهم صياغة السياسات المبنية على الأدلة التي تساهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاحتياجات كل محافظة. موضحة أن وزارة التخطيط ركزت على أن تكون لوحة البيانات تفاعلية، تتيح للمستخدم مقارنة أداء المحافظات في المؤشرات المختارة، وكذلك مقارنة أداء المحافظة الواحدة عبر الأهداف التي يختار المستخدم التركيز عليها، والخروج بتوصيات مفصلة لوضع التنمية في المحافظة.