متحدث "الأونروا": لا دواء أو ماء وغذاء.. حكم نهائي لموت الفلسطينيين في القطاع

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا" في غزة، أن قطاع غزة يمر بأوضاع خطيرة وانتشار الأمراض بصورة غير مسبوقة وانتشار أمراض الكبد الوبائي والتي تنتشر بصورة رهيبة والالتهاب الرئوي ايضًا والذي لم يكن يعرفه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لا يوجد مياه صالحة للشرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن عمليات فلترة المياه العادية لا تنجح في جلب مياه صالحة للشرب، منوهًا بأن انهيار المنظومة الصحية والإنسانية والغذائية، وانتشار الجوع والمرض بشكل كبير في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوقود ينفذ في مختلف أنحاء غزة، ويتم الحديث عن انهيار البنية التحتية في غزة بشكل كبير ولا يتواجد ماء أو غذاء أو دواء، موضحًا أن ما يمر به الشعب الفلسطيني هو حكم نهائي لموت الفلسطينيين في غزة، متابعًا: "الفلسطينيين يتحاجون طرق آمنة لهم والقصف الإسرائيلي مستمر بشكل كبير.. الجميع يموت من الجوع في قطاع غزة".