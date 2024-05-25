وزير الاتصالات: تطوير 42 مكتب بريد بالإسماعيلية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة.

تم مناقشة مستجدات العمل فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والتى من أبرزها المتعلقة بمجالات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء شريف فهمى بشارة مبنى منطقة بريد الإسماعيلية، ومكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير البريد المصرى ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية بصورة متميزة للمواطنين فى جميع المحافظات. كان فى عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية.

يتكون مبنى منطقة بريد الإسماعيلية من خمسة طوابق تضم جميع أعمال منطقة الإسماعيلية الادارية واللوجستية والخدمية؛ ويضم مركز حركة وخزينة رئيسية ومكاتب إدارية بالإضافة الى مكتب بريد الاسماعيلية الرئيس بالدور الأرضى.



ويأتى افتتاح مكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى، ومبنى منطقة بريد الاسماعيلية فى إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد وتحسين بيئة العمل بكافة المكاتب والمبانى الإدارية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منافذ متطورة تقدم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة التى يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافى لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته داخل مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسى دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من المواطنين المتواجدين داخل المكتب؛ حيث استفسر الدكتور عمرو طلعت عن آرائهم حول مدى جودة الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مقترحاتهم حول مزيد من التطوير.

كذلك تحدث الدكتور عمرو طلعت مع العاملين وأثنى على مجهوداتهم؛ وطالبهم ببذل أقصى الجهود في سبيل توفير الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة ويسر.

جدير بالذكر أن مكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى يقدم للمواطنين العديد من الخدمات، مثل " صرف المعاشات، سداد مخالفات المرور"، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات الأحوال المدنية وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، والمكتب مزود بعدد ٢ ماكينة صراف آلى "ATM" تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما أنه مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

ويصل عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد الاسماعيلية إلى ٥٧ مكتب بريد؛ حيث تم تطوير ٤٢ مكتب بريد تشمل ٤ مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل وجارى تطوير باقى مكاتب المنطقة.