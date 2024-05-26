هنا الزاهد عروس بالأبيض في ختام مهرجان كان (صور)

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ، بأحدث صورها من حفل ختام مهرجان كان المقام بفرنسا حيث اطلت هنا بإطلالة أنيقة وجذابة .

واختارت هنا الزاهد فستانا بدون أكمام باللون الأبيض A-line، من تصميم علي القروي، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة وهو ما لائم إطلالتها، كما تزينت بعقد ماسي مزود بأحجار زرقاء، من تصميم عبد الله سكجها.

من هي هنا الزاهد

هي ممثله مصرية بدات مسيرتها فى الاعلانات و دخلت عالم الدراما فى مسلسل فرق توقيت, و ظهرت فى فيلمها الاولانى خطه جيمى سنه 2014، ولعبت دور رئيسى فى مسلسل سك على اخواتك اللى اتعرض على قناه إم بى سى مصر.

وظهرت هنا لاول مره كطفله من خلال مشاركتها فى مشهد قصير فى فيلم المشخصاتى سنه 2003، و بعدين مع محمد صبحى فى مسلسل يوميات ونيس سنه 2009 بدور دور بنت مصريه كانت عايشه فى أمريكا و فى مسلسل فرق توقيت مع تامر حسنى و نيكول سابا فى 2014، و بنفس السنه فى فيلم خطه جيمى مع المطربه ساندى و إسلام جمال، و بدور رئيسى فى مسلسل مأمون و شركاه.

ختام مهرجان كان

اختتم اليوم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 فعالياته اليوم بعد مشاركة عدد كبير من صناع الأفلام وأبطال السينما حول العالم، وتنافس على الجوائز في حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، والتي انقسمت ما بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى.

أبرز جوائز مهرجان كان 2024