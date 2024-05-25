مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: مصر حائط صد لمخطط تهجيرغزة (فيديو)

كشف الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن مجهوداتها لم تتوقف لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل التعنت وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "غزة إلى أين؟" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، السبت، أن بعد غلق معبر رفح من قبل الحكومة الإسرئيلية، يصبح البديل الأكثر منطقية هو معبر كرم أبوسالم.

وأوضح أنه زاد الضغط الدولي على إسرائيل وخاصة الضغط الأمريكي، بغض النظر عن نوايا واشنطن، وهذا بسبب سياسة بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تتعارض مع مصالحها في المنطقة.

وذكر أنه حتى مع وجود الضغوط الأمريكية، كانت مصر حائط صد لمخطط التهجير القسري، وهذا موقف تاريخي تشكر عليه مصر، فمنذ بداية العدوان وفكرة تهجير سكان غزة تسيطر على عقل نتنياهو.

بداية طوفان الأقصى

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.