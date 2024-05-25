وزير الاتصالات: مركز خدمة عملاء WE بمنطقة السلطان حسين يخدم 28625 عميلًا

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بمنطقة السلطان حسين، الذى يقدم خدماته لأكثر من 28625 عميلًا، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.



وأوضح المهندس محمد نصر، أن الشركة المصرية للاتصالات تحرص على مواكبة التغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء وتطور متطلباتهم، وتسعى دوماً إلى تقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة العملاء والحفاظ على ريادتها لسوق الاتصالات المصري، مؤكدًا حرص الشركة على الاستماع مباشرة من الزملاء في المواقع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لضمان التحسين المستمر في مستوى الخدمات المقدمة.

تتضمن الخدمات التى يقدمها مركز خدمة عملاء السلطان حسين خدمات الاتصالات المتكاملة كافة بما فى ذلك الخطوط الأرضية وخطوط المحمول وخدمات الإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقارى والتوثيق التى توفرها الشركة المصرية للاتصالات فى عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة لها منذ عام 2022، تيسيراً على المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه الخدمات، وتماشياً مع خطط التحول الرقمى وتطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات كما يوفر المركز خدمة استلام تذاكر مباريات الدورى العام المصرى، بالتعاون مع شركة تذكرتي" بعد حجزها على الموقع المخصص لذلك.



يزور الدكتور عمرو طلعت اليوم محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة؛ ومن المقرر أن تتضمن الزيارة؛ تفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة قناة السويس.