شيماء سيف خسرت 50 كيلو بعد خضوعها لتكميم معدة بسبب المرض.. لن تصدق شكلها (شاهد)

فاجأت الفنانة الكوميدية شيماء سيف الجمهور بالإعلان عن خضوعها لعملية تكميم معدة، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب زيادة وزنها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

شيماء سيف

سب خضوع شيماء سيف لعملية تكميم معدة

تحدثت شيماء سيف عن كواليس خضوعها للتكميم والسبب وراء تفكيرها في الأمر، حيث قالت: "عملت عملية تكميم معدة، أنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولامكرونة بشاميل، بس لو نفتكر، أنا بردو اللي كنت بطلع أقول أنا الحمدلله صحتي كويسة، لو حصل لصحتي حاجة، إلا صحتي، وحصل".

شيماء سيف بعد التكميم

وأشارت شيماء الوعكة الصحية التي تعرضت لها السنة الماضية وكانت السبب في خضوعها لعملية تكميم معدة حيث قالت: "السنة اللي فاتت رجلي بدون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، صحيت من النوم ركبتي مش قادرة اتنيها، مش عارفة اعمل ايه، بطلع سلمة كدة، بصرخ وبحس بوجع فظيع".

شيماء سيف قبل التكميم

وتابعت: "كلمت دكتور وقلت له مش عارفة في إيه وكنت بصور، وقال لي لازم تعملي أشعة، وعملت الأشعة وبعتها له، قال لي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية، وأنا أكره دخول المستشفيات، وانهرت وجالي اكتئاب، ورحت التصوير وحاولت أخبي".

شيماء سيف بعد التكميم

وأردفت شيماء: "يسرا قالت لي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالت لي نروح لدكتور تاني، وطمني وقال لي مش محتاجة عملية ولكن إنت شيلتي ركبتك لواحدة عندها حاجة و30 سنة حِمل واحدة كإنها مشيت 80 سنة، ومي كساب كانت بتزن عليا، هي عملتها واللي عملها بعد ما بيخس ويحس إنه خفيف، وبيحب حد بيقول له عشان يحس الإحساس دا، وكانت بتطمني، وقد كانت، شكت دبوس".

شيماء سيف قبل التكميم

وتطرقت شيماء سيف خلال حديثها عن كواليس العملية ومضاعفاتها والتجربة التي عاشتها بعد الخضوع لها قائلة: "العملية حاجة بتساعدك، أول شهر انت مابتكلش، وبعدها انت بتتعود إنك مابتاكلش، بس لما بتشوف الأكل بتحس إنك عايزه، بس أنا دلوقتي بجد لما تعبت ولقيت نفسي كدة، بقيت بقرف لما أشوف حد بياكل".

شيماء سيف بعد التكميم

واختتمت شيماء حديثها عن العملية بالكشف عن وزنها وكم فقدت من وزنها الزائد بعد الخضوع لتكميم المعدة، حيث قالت: "أول ما عملت العملية بتنزلي 20 كيلو، وبعدها بقى 6 كيلو وحاجات كدة، واحساس انك تنزلي من 3 أرقام على الميزان لرقيم، نزلت 50 كيلو حتى الآن".

شيماء سيف وزوجها

آخر أعمال شيماء سيف

على صعيد آخر، خاضت الفنانة شيماء سيف ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" وشاركها البطولة النجوم نيللى كريم، وشيماء سيف، وصدقى صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدى، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامى، وتونى ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى.

شيماء سيف

تدور أحداث "فراولة" في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي تجسدها النجمة نيللي كريم، ويظهر برومو المسلسل ممارستها العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضا أسلوب التنويم المغناطيسي، كما يناقش المسلسل قضايا الدجل والشعوذة والعلاج بالطاقة.