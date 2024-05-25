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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهالي حدائق الأهرام يستغيثون بسبب قطع المياه.. “عندنا أطفال والجو حر”

ارشيفية
ارشيفية

استغاث أهالي حدائق الأهرام عبر الجروبات الخاصة بالمنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمسئولين؛ بسبب قطع المياه المتواصل عن المنطقة لساعات طويلة.

وأكد أهالي حدائق الأهرام أنهم ناشدوا كل الجهات المسئولة لحل شكوتهم وعودة المياه في أسرع وقت ممكن، لكن دون جدوى.

وكتب الأهالي: "بقالنا يومين المياه مقطوعة وبترجع أوقات بسيطة وتقطع تاني، واحنا في عز الحر وعندنا أطفال وناس كبار ومرضى، ومفيس حد حاسس بينا".

ودشن الأهالي “هاشتاج” بعنوان “حدائق الأهرام تستغيث”، وكتبوا “المياه بتقطع 12 ساعة بحدائق الأهرام يوميا”.

فيما كتب اخر: “مفيش أي خبر عن موضوع قطع المياه اللي بقاله يومين ده، هتيجي امتى بقي”.

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