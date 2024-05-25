شركات السياحة: عدد الحجاج يصل لـ41000 حاج.. والأسعار تصل لمليون جنيه

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن سعر الحج السياحي يبدأ من 230 ألف جنيه، موضحًا أن هناك بعد الخدمات التي تقدم لعدد من الأفراد ويكون عددهم محدود ومن أصحاب القدرات المالية المرتفعة ويصل سعر الحج في هذا البرنامج لمليون جنيه ولا يتعدى عدد الحجاج في هذا الـ300 حاج وليس كما يتداول البعض بأن عددهم يتخطى الـ800 حاج.

عدد الحجاج

ونوه "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن كل الخدمات التي تقدم للحج تقدم بالنقد الأجنبي، والزيادة خلال عام واحد طبيعي جدًا، متابعًا: "عدد الحجاج لم يصل لـ 41 ألف حاج بمعدل 50% من الطاقة القصوى المخصصة لمصر، والطاقة الكامل لمصر يصل لـ80 ألف حاج".

وشدد على أن الإقبال كبير جدًا من قبل الحجاج هذا الموسم، موضحًا أنه لا يسمح في التواجد بمكة المكرمة خلال فترة الحج، منوهًا بأن بعض الأشخاص يتحايلون على القانون بالتواجد في السعودية بتأشيرة ليست خاصة بموسم الحج، والسعودية تفرض العديد من الاشتراطات لضبط الأمور قبل بدء موسم الحج.