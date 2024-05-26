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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فوز الأهلي يعيد أحمد السعدني لمواقع التواصل الإجتماعي (للتفاصيل)

أحمد السعدني
أحمد السعدني

أعاد فوز النادي الأهلي على نادي الترجي التونسي وتتويجه باللقب للمرة الـ 12 في دوري أبطال افريقيا، النجم أحمد السعدني إلى مواقع التواصل الإجتماعي بعد اختفاء دام أكثر من شهر منذ وفاة والده النجم صلاح السعدني.
وهنأ الفنان أحمد السعدني، ناديه المفضل الأهلي بحصولة على بطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصير "x".

وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه قائلًا : "الف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره العظيمة التتويج باللقب ال ١٢ سيد اسياد افريقيا يحطم كل الارقام القياسيه ال ١٣ يا اهلي".


الأهلي يحصد لقب أبطال افريقيا للمرة الـ 12

وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.
وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية الحاصلة على اللقب.

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني 

 

يذكر أن آخر أعماله، مسلسل "سيب وأنا اسيب"، وتدور أحداثه حول عندما ينتشر مقطع فيديو يتقدم فيه الفنان كارلوس للزواج من مصممة الأزياء والمؤثرة بلا جوندي، تهرع هذه الأخيرة إلى مسقط رأسها في الإسكندرية قبل أن يصل الخبر إلى عائلتها.

مسلسل "سيب وأنا أسيب"، بطولة الفنانة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ويتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

 

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

يذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني، رحل عن عالمنا صباح الجمعة 19 أبريل عن عمر ناهز 81 عاما.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور جنازة الفنان الراحل، ومنهم : "أحمد حلمي ومنى زكي ورامي إمام وأحمد رزق وأحمد السقا وهنادي مهنا وأشرف زكي وهنا الزاهد وريهام عبد الغفور وغادة عادل وإنجي علي وكريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس.

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