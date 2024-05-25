مشاهدة مباراة العين ويوكوهاما بث مباشر في دوري أبطال آسيا .. يلا شوت

تتجه أنظار الجماهير العربية بشكل عام ومشجعي نادي العين الإماراتي بشكل خاص نحو ملعب استاد هزاع بن زايد لمتابعة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني بشغف وحماسة كبيرة.

تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لفريق العين للعبور إلى قمة الكرة الآسيوية، بعدما خسر مباراة الذهاب في اليابان بنتيجة 2-1، ويحتاج الفريق الإماراتي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل التتويج باللقب القاري.

رجال المدرب هيرنان كريسبو يدخلون هذه المباراة برغبة كبيرة في تعويض تأخرهم، ويعولون على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مسيرتهم المثالية على المستوى القاري هذا الموسم. فبالرغم من الصعوبات التي قد تواجههم، إلا أنهم مصممون على تحقيق الانتصار وتحقيق الحلم الآسيوي.

من جانبهم، يتطلع لاعبو يوكوهاما إلى الحفاظ على تقدمهم وحصد اللقب القاري، ويدركون جيدًا أن التعادل يكفيهم للتتويج، لذلك سيكونون على أتم الاستعداد لمواجهة العين بكل قوة وإصرار.

يعد هذا الظهور في نهائي البطولة الآسيوية هو المرة الأولى لفريق العين منذ عام 2016، حيث تمكن من التفوق على الهلال السعودي في دور نصف النهائي بفوزه في مجموع المباراتين (5-4). هذا يضيف المزيد من الحماسة والتشويق للمباراة، ويجعل الجماهير متشوقة لرؤية أداء فريقها المفضل وما سيقدمه في هذا النهائي المثير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما (الإياب) في نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟

تختلف الوسائل التي يمكنك من خلالها متابعة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما حسب الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها خلال اللقاء. في دولة الإمارات، يمكنك متابعة مواجهة العين ويوكوهاما عبر قناة أبوظبي الآسيوية 1 و 2. أما في المملكة العربية السعودية، فستكون قناتي SSC5 HD و SSC1 HD هي الوسيلة الوحيدة لمتابعة اللقاء في المملكة.

بالنسبة لقطر وبقية أرجاء العالم العربي، ستكون مواجهة العين ويوكوهاما متاحة عبر قناة beIN Sports AFC. هذه القناة تقدم تغطية ممتازة لأحداث البطولات الآسيوية، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة اللقاء بجودة عالية وتعليق حي ومميز.

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توفر هذه الوسائل العديد من الخيارات لمحبي كرة القدم في العالم العربي لمتابعة هذا اللقاء الحاسم، سواء كانوا في الإمارات أو السعودية أو أي دولة عربية أخرى، مما يسهل عليهم الاستمتاع بالأحداث المثيرة والتشويقية في هذه المباراة الكبرى.

على الرغم من اختلاف الوسائل المتاحة في كل دولة، إلا أن جميعها توفر فرصة للمشجعين لمتابعة المباراة ودعم فريقهم المفضل في رحلته نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة العين ويوكوهاما

Abu Dhabi Sports Asia 1.

Abu Dhabi Sports Asia 2.

beIN Sports AFC.

SSC1 HD.

SSC5 HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العين ويوكوهاما (الإياب) في نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة العين ويوكوهاما متاحًا عبر عدد من الوسائل المختلفة عبر الإنترنت، مما يتيح للمشجعين فرصة متابعة الحدث الرياضي المهم في أي وقت ومن أي مكان. واحدة من هذه الوسائل هي تطبيق "شاهد VIP"، الذي يوفر بث مباشر للمباراة بجودة عالية وبدون انقطاعات، مما يسهل على المشجعين الوصول إلى الأحداث المثيرة في الملعب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة اللقاء عبر خدمة "بي إن كونكت"، التي توفر تغطية شاملة لمباريات كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، بما في ذلك مباراة العين ويوكوهاما، مع إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي ومشاهدة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت.

أيضًا، يمكن مشاهدة اللقاء من خلال الاشتراك في تطبيق "تود"، الذي يقدم باقة متنوعة من البطولات والمباريات الرياضية، بما في ذلك مباراة العين ويوكوهاما، ويتيح للمشتركين الاستمتاع بالمباراة بسهولة ويسر، سواء كانوا في المنزل أو خارجه.

هذه الوسائل الإلكترونية توفر للمشجعين خيارات متعددة لمتابعة مباراة العين ويوكوهاما، مما يسهل عليهم الاستمتاع بالأحداث الرياضية المثيرة وتشجيع فريقهم المفضل في رحلته نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

معلق مباراة العين ويوكوهاما (الإياب) في نهائي دوري أبطال آسيا 2024

عبر قناة beIN Sports AFC يتولى المعلق حسن العيدروس التعليق على مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما.

أما من خلال قناة SSC5 HD توفي التعليق بخيارين الأول هو المعلق محمد حسين أضرضور والخيار الثاني هو المعلق خاتم بطيشة.

وكذلك توقر قناة SSC1 HD.توفر أيضًا خيارين للتعليق الأول هو فارس عوض والخيار الثاني هو المعلق على سعيد الكعبي.

وفي قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.، يتولى المعلق بلال علام وعامر عبدالله مجريات التعليق على مواجهة العين ويوكوهاما.

بينما من خلال قناة Abu Dhabi Sports Asia 2. يتولى المعلق محمد الشامسي التعليق على نهائي دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة العين ويوكوهاما (الإياب) في نهائي دوري أبطال آسيا 2024؟

تقام مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024 يوم السبت 25 مايو/آيار 2024 الحالي على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.