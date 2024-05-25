الشرطة الكينية تصل إلى هايتي في غضون "ثلاثة أسابيع"

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن من المتوقع أن تصل قوات شرطة حفظ السلام التابعة له إلى هايتي للمساعدة في قمع عنف العصابات المتزايد في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا.

الرئيس الكيني وليام روتو

وفي مقابلة حصرية مع بي بي سي، أكد روتو أن فريق التخطيط موجود بالفعل في هايتي والتقى بالشرطة المحلية لتأمين الترتيبات قبل نشر القوات الكينية.

وجاءت روتو في ختام رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى واشنطن العاصمة، وهي أول زيارة دولة رسمية لأي زعيم أفريقي إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 15 عاما.

وخلال زيارته، دعا البيت الأبيض إلى النشر السريع للقوة متعددة الجنسيات التي تقودها كينيا، بعد أن تم تسمية زوجين أمريكيين من بين ثلاثة مبشرين قتلوا في هايتي يوم الجمعة.

قال روتو لبي بي سي يوم الجمعة:"لدي فريق بالفعل في هايتي وأنا أتحدث إليكم، سيعطينا ذلك إطارا لما تبدو عليه الأمور على الأرض ، والقدرات المتاحة ، والبنية التحتية التي تم إنشاؤها".

وأضاف: "بمجرد أن نحصل على هذا التقييم الذي اتفقنا عليه مع الشرطة الهايتية والقيادة الهايتية، فإننا نتطلع إلى أفق ما بين ثلاثة أسابيع وهناك على وشك أن نكون مستعدين للانتشار، بمجرد أن يتم تحديد كل شيء على الأرض".

وفي العام الماضي، عرضت كينيا قيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات تدعمها الأمم المتحدة لاستعادة النظام في الجزيرة الكاريبية.

استولت العصابات على جزء كبير من هايتي ، مما جلب العنف والدمار إلى عاصمتها المحاصرة ، بورت أو برنس في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021.

يوم الجمعة ، قتل اثنان من المبشرين الأمريكيين في هايتي على يد العصابات.

وقال روتو لبي بي سي إن هذا النوع من الأحداث هو بالضبط السبب في أن بلاده تستعد لإرسال قوات شرطة، لا ينبغي أن نفقد الناس، لا ينبغي أن نخسر المبشرين».

نحن نفعل ذلك لمنع المزيد من الناس من فقدان حياتهم بسبب العصابات، الولايات المتحدة هي أيضا جزء من التحالف متعدد الجنسيات الذي يعمل مع كينيا.

"الوضع الأمني في هايتي لا يمكن أن ينتظر" ، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي يوم الجمعة.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن تعهد بدعم "النشر السريع" للقوة في محادثاته مع الرئيس روتو، موضحًا بأن القاعدة التي سيتم فيها الاحتفاظ بالقوات والمعدات - التي يتم بناؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة - قد اكتملت بنسبة "70٪".



يزداد الوضع على الأرض يائسا في هايتي ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه "كابوس حي" العام الماضي.

بيد أن عملية إرسال المساعدة المسلحة قوبلت بالتأخير.

تابع الرئيس روتو، إلي إن حكومته تحركت بحذر لضمان معالجة المخاوف الأمنية، بما في ذلك خطط المعدات والبنية التحتية وبناء علاقة مع قوة الشرطة في هايتي.

كما حددت المحكمة العليا في كينيا يوم 2 يونيو/حزيران للاستماع إلى مخاوف حزب المعارضة التي تطعن في قانونية نشر قوة الشرطة الكينية.

لكن الرئيس روتو أكد لبي بي سي أن هناك اتفاقا مكتوبا مع المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي لضمان استقبال وجود كينيا كقوة "لصنع السلام" وليس كقوة احتلال.

وأشار المجلس إلى أنه يعتزم احترام الاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء هايتي السابق أرييل هنري.

واستقال هنري في مارس آذار بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة والعنف المتزايد في البلاد.

هايتي ليست الدولة الوحيدة التي تمر بأزمة والتي تستحوذ على اهتمام روتو.

وقال الرئيس إن لديه كينيين "في 15 مهمة مختلفة على مستوى العالم" ، بما في ذلك في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين.

وقال روتو إنه يجري أيضا محادثات مع الفصائل المتحاربة في السودان، البلد الذي "مستوى المعاناة الإنسانية فيه غير مقبول".

وعندما سألته بي بي سي عما إذا كان يشعر بأن المجتمع الدولي فقد التركيز على الأزمة الإنسانية في السودان، أجاب روتو: "نعم، لقد فعلت".

وقال: "أعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في الشرق الأوسط قد صرف بعض التركيز عما يحدث في السودان ومنطقتنا، كل هذه المواقف تتطلب اهتماما متساويا، وهي نقطة ناقشها مع بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته هذا الأسبوع.

وأعلن البيت الأبيض يوم الخميس، كينيا حليف من خارج الناتو، مما يجعلها أول دولة أفريقية جنوب الصحراء تحصل على هذا التصنيف.

وسيسمح وضع الحليف غير العضو في حلف شمال الأطلسي لنيروبي بالانخراط في تعاون أمني أوثق مع واشنطن والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا.

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعزز العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكينيا، إلا أن النفوذ الغربي في أفريقيا آخذ في الانخفاض، كما تشير استطلاعات الرأي، مما يفسح المجال لروسيا والصين.

وعندما سألت بي بي سي روتو عما إذا كانت الولايات المتحدة حليفا مفضلا، أجاب: "إنها ليست مسألة أشخاص يحاولون القول ما إذا كنا نواجه الغرب أو الشرق.

"نحن نواجه إلى الأمام."