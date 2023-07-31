تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 كاملة قبل الإعلان الرسمي

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ملفات لنتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس كاملة قبل الإعلان الرسمي المقرر له ظهر اليوم الإثنين.

وشاعت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة نتيجة الثانوية العامة 2023 المتداولة على المجموعات على تطبيق تليجرام وواتس آب.

وتأكدت بوابة الوفد الإلكترونية من صحة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 المتداولة والتي تضمنت جميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويعلن وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تنشر في المواقع التي حصلت على حق الشراء عقب المؤتمر مباشرة.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد، لتهنئتهم بتفوقهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتمنى لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة



- عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



- فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

- فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية



- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

- معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم:

- أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف



- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات

- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

- اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

- أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

- محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة - محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

- مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

