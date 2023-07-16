فيزا ولا كاش.. هل تُنهي كريم وباي سكاي أزمة الدفع الفوري للكباتن

أعلنت شركة كريم، التطبيق متعدد الخدمات في المنطقة، عن شراكتها مع باي سكاي، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأموال وحلول الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم أفضل حلول للدفع السريع لكباتن كريم في مصر، عن طريق استخدام منصة الدفع الرقمي الخاصة بهم "يلّا".



يلّا هي منظومة رقمية متكاملة أطلقتها باي سكاي في مصر بالشراكة مع البريد المصري ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل إرسال واستلام الأموال، والادخار والاستثمار، والدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية مثل طلب الاحتياجات اليومية والأدوية والعديد من العروض والخصومات.

بلغت عمليات تنزيل تطبيق يلّا سوبر آب أكثر من ٢ مليون مرة، وتم إصدار أكثر من مليون بطاقة حتى الآن، وتجاوز عدد المعاملات ٧ ملايين معاملة، وبلغ إجمالي قيمة المعاملات أكثر من ٧ مليارات جنيه في الأشهر التسعة الأولى من إطلاقه.





ومن خلال هذا الجهد المشترك بين كريم وباي سكاي، تهدف كريم إلى تعزيز تجربة الدفع لكباتنها، متيحةً لهم الوصول السريع والآمن إلى أرباحهم فور انتهاء الرحلة. وكان يتعين على كباتن كريم قبل هذا التعاون، الانتظار لمدة تصل الى 24 ساعة للوصول إلى أرباحهم من الرحلات التي تم دفعها بواسطة البطاقات، كما اقتصر ذلك على أيام العمل فقط. وبسبب ذلك، يفضل العديد من الكباتن الرحلات المدفوعة نقداً على تلك التي تُدفع بواسطة البطاقات، حيث يتم دفع نسبة 20-25٪ فقط من رحلات كريم حاليًا بواسطة البطاقات الائتمانية.



وستُمكن منصة "يلّا" كباتن كريم من الوصول بسهولة إلى أرباحهم في غضون دقائق من بدء طلب الدفع على تطبيق كباتن كريم، وذلك من خلال استخدام طريقة الدفع التي يتم اضافتها الى الاعدادات مسبقًا عبر حساب باي سكاي على تطبيق كابتن كريم. وسيُمكن ذلك الكباتن من تحصيل أموالهم بسهولة على تطبيق "يلّا" واستخدامها للدفع أو شراء أي من احتياجاتهم اليومية عبر تطبيق "يلّا" أو سحب الأموال من أي صراف آلي في العالم باستخدام بطاقة "يلّا". وتضمن هذه العملية السلاسة والسرعة في وصول الكباتن إلى أرباحهم.



قال وائل إبراهيم، المدير العام لـشركة كريم في مصر: "عادةً ما يفضل عملاء كريم الدفع بالبطاقات الائتمانية وذلك لسهولة التعامل معها وكونها طريقة اكثر اماناً. ولكن في الوقت الحالي، يتم دفع 20-25٪ فقط من رحلات العملاء مع كريم بواسطة البطاقات الائتمانية، وذلك لتفضيل الكباتن الدفع النقدي. شراكتنا مع "يلّا" هي خطوة كبيرة لكباتن كريم في مصر وحل جذري لهذا التحدي، ونتوقع أن تتضاعف نسبة الدفع عن طريق البطاقات، مما سيؤثر بشكل إيجابي على تجربة عملائنا بشكل ملحوظ.



أضاف محمد شبل، المدير التنفيذي لقسم العمليات لكريم في مصر: "يُمثل الكباتن ركيزة كل ما نقوم به في كريم، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة ومريحة لتبسيط حياتهم. يفضل اليوم جزء كبير من الكباتن أن يتم دفع الرحلات بشكل نقدي لضمان الوصول لأرباحهم بغضون دقائق. ومن خلال شراكتنا مع باي سكاي والبريد المصري، قدمنا لهم حلاً يبسط ويسرع استقبال الدفعات ليُحَصّلوا أرباحهم عند انتهاء الرحلة. ويتاح ذلك من خلال "يلّا"، الذي يعالج بشكل فعال تحدي الرحلات المدفوعة بواسطة البطاقة للكباتن والعملاء على حد سواء".



أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن سعادته بالتعاون مع كريم لقيادة تقديم خدمات النقل الذكية. هذه الخطوة إضافة إلى النجاحات التي حققتها "يلّا" في فترة قياسية، وتتوافق مع التزام الكيانين بتوفير حلول مالية رقمية مناسبة لتقديم حلول دفع سهلة وسريعة لكباتن كريم. تعالج مجموعة حلول يلّا التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التي تبحث عن حلول غير متوفرة بسهولة في السوق وتقدم مجموعة من الحلول الشاملة من خلال منصة الأعمال "يلّا" وبطاقة "يلّا". تسعى باي سكاي دائمًا لتقديم حلول التكنولوجيا المالية من خلال القدرات المتنوعة التي تمتلكها في مجال الدفع الإلكتروني ومتابعتها المستمرة للمشاركة في تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي للبلاد".

أوضح رامي فتحي، رئيس المنتجات لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب على أهمية التعاون مع ;كريم، قائلاً: "إن شراكتنا مع كريم لتقديم المدفوعات الفورية هي الحل الأمثل لكابتن كريم. بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لدينا، نقدم حل دفع سلس وآمن، يمكّن الكابتن من الوصول إلى مدفوعاتهم فور الانتهاء من الرحلة. يُظهر هذا الجهد المشترك تفانينا في تقديم حلول مالية مبتكرة وتطوير الخدمات المالية الرقمية الرائدة في مصر والمنطقة".