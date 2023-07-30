إزالة حدائق روكسي.. محافظة القاهرة توضح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عدداً من الأخبار بخصوص عزم محافظة القاهرة إزالة حدائق روكسي، وذلك لإنشاء جراج جديد بدلًا منه، وهو ما حذرت على اهتمام كبير من قبل برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة، إلا أن محافظة القاهرة نفت ما تداوله المواطنين خلال الساعات الأخيرة.

حقيقية إزالة حدائق روكسي

وأعلنت محافظة القاهرة، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم المحافظة إزالة حدائق روكسي لانشاء جراج جديد، هو غير صحيح، مؤكدة أن هناك عمليات إنشاء في هذه المنطقة ولكنه ليس جراج جديد، مشددة على أن ما يتم إنشاؤه هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة 1700 سيارة.

وبحسب ما انتشر خلال الساعات الأخيرة، بخصوص إزالة حدائق روكسي لإنشاء جراج جديد، خرجت المحافظة لتنفي هذا الأمر، مؤكدة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أية حدائق أو أشجار، وأن استئناف الأعمال يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى.

وأوضحت محافظة القاهرة في بيان لها اليوم، أن استئناف أعمال انشاء المرحلة الثانية من المشروع يهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة.