وزير الصحة: 9.7 مليار شخص عدد سكان العالم في 2050

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن الزيادة السكنية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرًا سلبيًا على التنمية والحياة الكريمة.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تحتل المرتبة 14 على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، بالنظر لوجود 105 ملايين نسمة حاليًا.

وقال وزير الصحة إنّه من المتوقع إن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار خلال عام 2050، بحسب توقعات الأمم المتحدة، حيث تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في 8 بلدان بينها مصر، مشيرًا إلى هذه الإحصائية تتطلب تكاتف جميع الجهود لتحقيق مستقبل أفضل ووضع حلول للزيادة السكانية.