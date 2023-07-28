وفاة شاب في حفل خطوبته.. فرح صهيب خالد تحول لعزاء

"ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار"، بهذه الكلمات نعى عدد من شباب محافظة بورسعيد صديقهم صهيب خالد، الذي توفى أمس إثر أزمة قلبية خلال حفل خطوبته ببورسعيد.

عريس الجنة.. “أنا سأكون وأنتم ستشاهدون”

صهيب خالد

وتحولت التهاني بمناسبة حفل خطوبته إلى بعض الجمل وكلمات النعي، تحولت الورود والألوان الحمراء في المناسبة إلى اللون الأسود لتقديم العزاء، فرحة أصدقاءه تحولت إلى بكاء طويل، يعيش عائلته حالة من الحزن الشديد لوفاة صهيب الشاب في رعيان شبابه، ووصفه أصدقاءهم بعريس الجنة.

وآخر ما كتبه الشاب صهيب، قبل وفاته عبر حسابه “فيسبوك”، “وفي النهاية القلب الخير يفوز دائمًا”، وكتب أيضًا، :“أنا سأكون وأنتم ستشاهدون”.

وأثناء مراسم حفل الخطوبة، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم نقله للمستشفى، وكانت تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي، يفيد بسقوط الشاب المعروف بين أصدقائه باسم صهيب خالد مغشيًا عليه نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء الفرح، وعلى الفور جرى نقله للمستشفى، توفى الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عامًا داخل مستشفى السلام الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى من القاعة.