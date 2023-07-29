المعهد التكنولوجي ببني سويف يكرم أطقم التمريض وشهداء جائحة كورونا

وسط مشاعر من الفرحة، استضاف مجمع المعاهد العليا بشرق النيل بمحافظة بني سويف، الاحتفالية الكبرى لرد الجميل احتفالا باليوم العالمي للتمريض، وذلك بمقر المعهد العالي التكنولوجي للتمريض بالتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض ببني سويف لتكريم 800 من الأطباء، وفرق التمريض وأسماء شهداء جائحة كورونا من القطاع الطبي بعدد كبير من مستشفيات مدن وقري محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا بشرق النيل والنائب علي بدر، والنائب الدكتور كريم بدر حلمي أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كوثر محمود نقيب تمريض مصر، وعضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد يحي رئيس فرع التامين الصحي ببني سويف، والدكتور مصطفي هارون نقيب الأطباء ببني سويف، والقمص اسطفانوس سليمان ممثل مطرانيه بني سويف، وفضيلة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، ونائب عن وكيل وزارة الأوقاف، وجمع كبير من قيادات وزارة الصحة ببني سويف من الأطباء والتمريض

وقال النائب نادر يوسف نسيم خلال كلمته، إن الاحتفالية تأتي لرد الجميل وشكر العاملين بالقطاع الطبي من الأطباء والتمريض وتكريم أسماء شهداء جائحة كوورنا من القطاع الطبي وان المعهد العالي التكنولوجي للتمريض يهدف إلي تخريج جيل من الممرضين يجمعون بين الإعداد الطبي المتميز والتدريب علي احدث الطرق العالمية في مهنة التمريض بأحدث الأجهزة وبين زرع مبادئ المهنة السامية بين الخريجين

وأشاد عدد من الحضور بأداء جهود قطاع التمريض في أداء الخدمة الطبية بكافة المتشفيات وخاصة خلال جائحة كورونا

وفي نهاية الحفل تم تكريم 800 من قيادات والعاملين في القطاع الطبي والتمريض بمحافظة بني سويف بالإضافة إلي أسماء شهداء القطاع الطبي

وأهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب تمريض مصر، درع نقابة التمريض للنائب نادر يوسف نسيم.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد التقي اليوم الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ وذلك في حضور عضو مجلس النواب علي بدر وعضو مجلس الشيوخ نادر نسيم، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ،الأستاذ عبده رفعت وكيل النقابة العامة للتمريض بالقاهرة زوبة شعبان نقيب تمريض بني سويف ومدير التأمين الصحي للتمريض الدكتورة مها حسين مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة ببني سويف فاتن محمد علي أمين صندوق النقابة ببني سويف محمد محمود من علاقات النقابة العامة.

IMG-20230729-WA0040

IMG-20230729-WA0039

IMG-20230729-WA0038

IMG-20230729-WA0037

IMG-20230729-WA0031