انهيار عقار سكني في مدينة رشيد بالبحيرة (شاهد)

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج.

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم، مقطع فيديو يرصد لقطات من العقار المنهار بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وأظهر الفيديو لحظة تكاتف رجال الحماية المدنية لرفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود أي أشخاص عالقين تحت هذه الأنقاض وخصوصًا أن العقار تحت الإنشاء.

وعلى الفورانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

«البحيرة» تصدر قرارات عاجلة بعد انهيار عقار رشيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بالبحيرة، في بيان مشترك مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، سبب انهيار عقار رشيد، موضحة أن العقار مكون من 7 طوابق، بينها 4 أدوار تم بنائها بشكل قانوني، و3 أخرى مخالفة، وصادر لها قرارات إزالة.

كما أشار البيان أنه أثناء انهيار عقار رشيد تأثر العقار المجاور له، والمكون من 4 طوابق، وانهارت أجزاء منه على الرغم من حالته الإنشائية الجيدة، وليس له أي قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

اتخذت محافظة البحيرة قرارات عدة جراء انهيار عقار رشيد كالتالي:

- إخطار الحماية المدنية والإسعاف والجهات الأمنية وفرض كردون أمني وفصل جميع المرافق عن العقار والمنازل المجاورة.

- الدفع بمعدات الوحدات المحلية وبعض معدات مشروع الرصف الإنتاجي للمعاونة مع معدات الوحدة المحلية في رفع الأنقاض.

إخلاء 7 عمارات مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

- تسكين أسر تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت، كما تم استدعاء طاقم التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة لصرف الإعانات اللازمة للأسر المتضررة.

كان قد تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد انهيار عقار مكون من 7 طوابق بشارع الوسطاني بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا ووفاة 2 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.