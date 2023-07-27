62 مصابًا.. الحصيلة النهائية لحادث تسريب الكلور بقنا

ارتفعت أعداد المصابين، اليوم الخميس، إلى 62 شخصًا نتيجة حادث تسرب غاز الكلور من إحدى أسطوانات الغاز الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال ببندر قنا.

من جهته انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلي موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمدينة العمال بوسط مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ قنا، أن تسريب الغاز حدث بإحدي الأسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدًا لنقلها إلي الشركة لتعبئتها، مؤكدا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث.

قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة على التسريب ونقل الأنبوبة إلى خارج المدينة، كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة إسعاف لنقل المصابين بالاختناق إلى مستشفي قنا العام حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة ، بالإضافة إلي انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

وأمر محافظ قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب، موجهًا مسئولي شركة المياه، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلي مستشفي قنا العام، يرافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الديب مدير المستشفي، للاطمئنان علي حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية، ووضعهم علي أجهزة التنفس، وجميع الحالات مستقرة، موجهًا بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفى.