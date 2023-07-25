محافظة القاهرة تعلن عن بدء أولى محطات كايرو بايك بالتحرير

بدأت أولى محطات كايرو بايك فى التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن ٦ محطات انتهت محافظة القاهرة من اقامتها فى اطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة .



يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة



ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .



وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

يذكر أن أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تطوير القطاع السياحى في مصر وازدهار مجالات واعدة عديدة فيه ومنها السياحة الصحية على نحو خاص يعد خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد القومى، فى إطار البناء الشامل للجمهورية الجديدة، والتي من أهدافها الرئيسية تحسين كافة الخدمات بالدولة المصرية .

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيرى الثانى الذى تم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية هو تحقيق لأحد أهداف رؤية مصر 2030، وذلك لما تملكه مصر من المواقع الطبيعية المختلفة ذات الصلة بالسياحة الصحية، بالإضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات الصحية المتنوعة التي تقدم بجودة منافسة على المستوى العالمى، لذلك نسعى جميعًا لإقامة منظومة متكاملة ناجحة بالإضافة إلى التسويق العالمى المستهدف لما نمتلكه بالفعل من عناصر متميزة في هذا الصدد.