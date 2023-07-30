نائب رئيس جامعة الأزهر ومحافظ أسيوط يتفقدان أحدث الوحدات بمستشفى الأزهر الجامعي

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقهما الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى الجامعي بأسيوط، وحدة السكتة الدماغية ووحدة قسطرة القلب والاستقبال العام وذلك للاطمئنان على حالة المرضى الذين يخضعون للعلاج بالوحدات المختلفة، مؤكدين على ضرورة التزام الأطباء و أطقم التمريض والجهاز الإداري بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

كما افتتحا ؛ وحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة تفتيت حصوات بالموجات التصادمية بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية والتي تعد إضافة كبيرة في المجال الطبي الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة وتعد خدمة طبية متميزة فريدة من نوعها تزخر بها جامعة الأزهر بأسيوط ؛ واطمأنا على حالة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى الجامعي.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط بالطفرة الكبيرة والتطور المستمر فى القطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط والذي يقدم خدمة كبيرة لأهالي مدينة أسيوط وقراها.