الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بـ 2263 ساحة بقنا

وسط تكبيرات وفرحة العيد، أدى الالاف المواطنين من مختلف الأعمار ، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة قنا صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ٢٢٦٣ مسجد تابع لوزارة الأوقاف، و١٠٠ ساحة خارجية جرى تجهيزها وفرشها بجميع مراكز المحافظة، وسط أجواء من البهجة والفرحة عمت الأطفال والشباب ابتهاجا بقدوم العيد.

وتحدث الشيخ محمد المغربى أمام وخطيب مسجد الفتح بوسط مدينة نجع حمادى، عقب انتهائه من أمامة المصلين وأداء صلاة العيد بساحة مسجد الفتح بشارع حسنى مبارك، عن سنة الله فى ابتدلا الرسل والأنبياء والحكمة من نزول الابتلاء، وأن الأنبياء كانوا أشد بلائنا من اى احد، وكيف ان الله عز وجل، امر سيدنا إبراهيم بذبح ابنة إسماعيل عليهما السلام، وكيف امتثل خليل الله لأمر الله جل جلاله، إلى انزل الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم كبش من السماء بدلاً من ذبح سيدنا إسماعيل ومن هنا جاءت سنة الاضحية.

وتطرق الشيخ المغربى إلى عظم الاقتضاء بسنة الرسل والأنبياء، وعظم وأجر الصبر على الابتلاء و الشدائد ، فضلاً عن ثواب الاستماع لخطة العيد.

اجواء العيد الكبير جاءت هذا العام، وسط إجراءات أمنية حيث شهدت الساحات الخارجية التى جرى تخصيصها بمراكز المحافظة تواجد لأفراد من الشرطة والحماية المدنية واطقم الإسعاف، بالإضافة لانتشار رجال المرور من خلال تواجدهم فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية، و تسيير دوريات مرورية متحركة.

مديرية الأوقاف بدورها خصصت مصلى لسيدات منفصل فى كل ساحة جرى تخصيصها بالمحافظة.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قد أعلن عن جاهزية المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تخصيص ٢٢٦٣ مسجد لإقامة صلاة العيد بها ، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاه بها لإعتمادها من وزارة الاوقاف ، ويبلغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة .

وأشار محافظ قنا إلي أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد ، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة ، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وقال محافظ قنا، أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، مشيرا إلي أنه سيتم الدفع بعدد ١٢٦ سياراة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ .

وأضاف " الداودي " أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية ، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها ، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، لافتا إلي أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين ، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للإستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة .

وأوضح محافظ قنا أنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية ، وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين احتفالات العيد و منع أي احداث تعكر السلم والصفو العام ، مضيفا أنه تم التنبيه علي مسئولي المواقف بمتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وإنتظام العمل أولا بأول ، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية و مراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب و تراخيصها .

وتابع المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات ، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة .