حبل غسيل ينهى حياة فتاة بقنا

أقدمت فتاة، اليوم الجمعة، على إنهاء حياتها شنقا بحبل غسيل لنشوب خلافات أسرية معها بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ، بمصرع فتاة فتاة من خلال شنق نفسها بحبل غسيل بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص.

وبالفحص تبين مصرع ن.ص.م، تبلغ من العمر 16 عاما، بعدما أنهت حياتها شنقا بحبل غسيل بسبب خلافات أسرية، بقرية المفرجية بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.