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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السم يُنهي حياة فتاة العياط والشرطة تُحقق

بوابة الوفد الإلكترونية

 لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، إثر إصابتها بحالة تسمم في مدينة العياط، وتحفظ رجال الأمن على والديها للوقوف على ملابسات وجود آثار كدمات بجسدها.

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 مصرع فتاة إثر تعرضها للتسمم في العياط:

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة إشارة من المستشفى بدائرة مركز شرطة العياط، يفيد بوصول فتاة في حالة إعياء شديدة، وأنها خضعت لعملية إنعاش من دون استجابة لتفارق الحياة، ووجود آثار كدمات بالوجه احتمالية وجود شبهة جنائية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "فاطمة. م"، 20 سنة، بها آثار كدمات بالوجه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على والدي الفتاة لمناقشتهما والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 بقيمة 65 مليون جنيه.. سقوط عصابة البودرة في قبضة الأمن بالجيزة:

 كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البودر، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 65 مليون جنيه.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بالاتجار فى المواد المخدرة خصوصًا مخدر البودرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرتى قسمى شرطة "التجمع الخامس، الخصوص" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 40 كيلو جرامًا- كمية من مخدرالآيس "الشابو"- مبلغ مالى).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأرشد عن معاونه "القائم على عملية التخزين" – مقيم بمحافظة القاهرة، إذ تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 25 كيلو جرامًا- ميزان حساس- مبلغ مالى).. وأرشد عن مكان تخزين المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وأمكن العثور على (مبلغ مالى- ماكينة عد النقود).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(65٫125٫000 خمسة وستون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

 ياتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع خصوصًا النشء، وإنفاذًا لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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