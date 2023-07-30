ثبات أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الأحد ثباتا في الأسعار، وتجولت “ بوابة الوفد” داخل أسواق البحيرة، حيث تراوحت أسعار البطاطس مابين 10إلى 12 جنيها للكيلو، بينما تراوحث أسعار الطماطم مابين 7إلى 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان ما بين 6إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الأخضر مابين 16 إلى 20جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل مابين 12 إلى 16 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلى 11جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 8إلى 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلى 14جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية ما بين 20إلى 28جنيها للكيلو.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 22إلى 30جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار المانجوما بين 25إلى 40جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين25إلى 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 35إلى 45جنيها للكيلو.