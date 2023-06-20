الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

زياد السيسي يتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة إفريقيا

زياد السيسي يتوج
زياد السيسي يتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة إفريقيا

توج زياد السيسي لاعب منتخب مصر بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة أفريقيا للمبارزة المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وتغلب زياد السيسي في النهائي على زميله أدهم معتز في النهائي بنتيجة 15-9 ليحصل على الذهبية ليحرز أدهم معتز الفضية وحصل على البرونزية كلا من محمد عامر لاعب مصر  وأبا جيرو لاعب النيجر.

وكان زياد السيسي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على محمد عامر بنتيجة 15-14 بينما فاز أدهم معتز على على أبا جيرو بنتيجة 15-8 .
 

وصعد زياد السيسي لنصف النهائي بعد الفوز على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-12 بينما فاز محمد عامر على التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-12، كما فاز أدهم معتز على التونسي أندريه ميسيكا بنتيجة 15-9 بينما خسر شقيقة مدحت معتز من لاعب النيجر أبا جيرو بنتيجة 15-11.

وكان قد تغلب في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2 بينما فاز محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2 وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4 وفاز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7 .
 


 الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة 
 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.
 

txt

زياد السيسي علي رأس قائمة منتخب مصر للسلاح لبطولة كأس العالم بمدريد

 

txt

اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي

مواد متعلقة

تأهل جماعي لمنتخب سلاح السيف رجال لربع نهائي بطولة إفريقيا بمصر

منتخب مصر يستهل مشواره في مونديال شباب اليد بمواجهة كوبا اليوم

قائمة سلاح السيف لبطولة إفريقيا بـ مصر

زياد السيسي علي رأس قائمة منتخب مصر للسلاح لبطولة كأس العالم بمدريد

منتخب سلاح السيف يحصد فضية الفرق ببطولة العالم تحت 20 سنة

منتخب سلاح السيف يتأهل لنهائي بطولة العالم ويضمن ميدالية لمصر
الجريدة الورقية