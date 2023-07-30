عقوبة رادعة لمسرب نتيجة الثانوية

تترقب ملايين الأسر خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، والتي من المنتظر الإعلان عنها بداية شهر أغسطس المقبل، بحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض مروجي الشائعات الذين يدعون قدرتهم على التلاعب فى النتائج، والحصول عليها قبل الإعلان الرسمي من وزارة التعليم.

عقوبات رادعة

وينص الدستور المصري بقانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نتائج الثانوية العامة

من جهته صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة، أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها، مهيبًا بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.